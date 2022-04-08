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В Бурятии река вышла из берегов и топит огороды

В Бурятии река вышла из берегов и топит огороды
Происшествия,  Фото:"Закамна-инфо"
Работы по защите села идут с ночи

В селе Хуртага Закаменского района Бурятии из берегов вышла река. Местные жители показали кадры с разлившейся водой, которая топит огороды и подступает к домам.

Сейчас проводятся работы по отводу воды, об этом сообщается в группе «Закамна-инфо. 24/7».

- Работы в селе Хуртага по отводу воды проводили ночью, сейчас работы продолжаются. Траншею отвели экскаватором. Сейчас планируем пустить грейдер, - цитируют в группе директора МАУ «Закамдор» Алексея Абашеева.

Причина произошедшего установлена. Река вышла из берегов из-за промерзания противоналедевой борозды.

- Сейчас началось таяние реки, и дамба влево пошла. К вечеру работы закончим, вода начнёт уменьшаться, - пояснил Абашеев.

На опубликованном с места события видео говорится, что экскаватор работает в середине реки. Воду, по словам автора видео, уже удалось отвести от ближайших домов.




река подтопление

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