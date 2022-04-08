В Улан-Удэ с рельсов сходил трамвай

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Инцидент произошёл в обеденное время



Накануне, 7 апреля, в 12:42 с рельсов сошёл вагон трамвая, следующий по маршруту №4. Инцидент произошёл в районе остановки «20а квартал».



В этой связи было закрыто движение трамваев маршрута № 4 с развязки 20а квартала в сторону Мелькомбината. В 13:55 движение трамваев восстановлено, причина устанавливается.



Время простоя составило1 час 13 мин, сообщается в оперативной сводке по городу.

