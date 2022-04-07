В московском метро мужчину задержали по подозрению в убийстве в Иркутской области

Преступление произошло 12 лет назад



Полицейские в Московском метрополитене задержали 56-летнего уроженца Ставропольского края. Он обвиняется в убийстве, совершённом в апреле 2009 года в Чунском районе Иркутской области.



- Благодаря оперативному реагированию и слаженным действиям сотрудников полиции столичного метрополитена обвиняемый, безработный 56-летний мужчина, был задержан вблизи станции метро «Народное ополчение» Большой кольцевой линии и доставлен в отдел полиции. В ближайшие часы он будет передан инициатору розыска, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве.



Мужчине грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

