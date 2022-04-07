В Забайкалье полицейские изъяли более 14 кг наркотиков

Происшествия, Фото: УМВД по Забайкальскому краю

Возбуждено 55 уголовных дел



Забайкальские наркополицейские подвели итоги первого этапа операции «Стоп-наркотик».



За время акции полиции выявлено наркопреступлений, возбуждено 55 уголовных дел, большая часть из которых связана с незаконным хранением запрещённых веществ. Также пресечено восемь фактов сбыта наркотиков, выявлено два наркопритона.



Так, в одном из заброшенных домов села Маккавеево задержали двух местных жителей, у которых изъяли два пакета с марихуаной весом более 300 граммов. На мужчин возбуждены уголовные дела.



- Всего за время проведения мероприятия «Стоп-наркотик» из незаконного оборота на территории Забайкальского края изъято более 14 килограммов запрещённых веществ, основную часть изъятого составляют наркотики каннабисной группы, - сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.



Более 120 человек сотрудники полиции привлекли к административной ответственности, в том числе за потребление наркотиков и уклонение от лечения наркозависимости.

