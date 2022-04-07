СМИ: Жителя Бурятии задержали в Петербурге за изнасилование подростка

Семиклассник сам обратился в детскую больницу после произошедшего



В Санкт-Петербурге задержали подозреваемого в изнасиловании семиклассника. Им оказался житель Бурятии, об этом сообщает издание 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.



В полицию обратилась мать несовершеннолетнего мальчика. Она рассказала, что 4 апреля её сын, находясь вместе с друзьями на станции метро «Площадь Восстания», познакомился с неизвестным мужчиной. Тот заставил мальчика проследовать с ним и уехал в хостел.



- В номере, угрожая расправой, изнасиловал подростка, а после отвёз его домой на такси. Подросток самостоятельно обратился за помощью в детскую городскую больницу имени Филатова. В удовлетворительном состоянии его отпустили домой. Подозреваемого задержали у дома на Московском шоссе в Шушарах. Им оказался безработный 31-летний житель Бурятии, - сообщает 78.ru.



По факту случившегося возбуждены уголовные дела по статьям «Развратные действия» и «Насильственные действия сексуального характера».



Мужчину поместили в изолятор. Известно, что он был неоднократно судим, состоит под административным надзором в Новосибирской области.

