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СМИ: Жителя Бурятии задержали в Петербурге за изнасилование подростка

СМИ: Жителя Бурятии задержали в Петербурге за изнасилование подростка
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Семиклассник сам обратился в детскую больницу после произошедшего

В Санкт-Петербурге задержали подозреваемого в изнасиловании семиклассника. Им оказался житель Бурятии, об этом сообщает издание 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В полицию обратилась мать несовершеннолетнего мальчика. Она рассказала, что 4 апреля её сын, находясь вместе с друзьями на станции метро «Площадь Восстания», познакомился с неизвестным мужчиной. Тот заставил мальчика проследовать с ним и уехал в хостел.

- В номере, угрожая расправой, изнасиловал подростка, а после отвёз его домой на такси. Подросток самостоятельно обратился за помощью в детскую городскую больницу имени Филатова. В удовлетворительном состоянии его отпустили домой. Подозреваемого задержали у дома на Московском шоссе в Шушарах. Им оказался безработный 31-летний житель Бурятии, - сообщает 78.ru.

По факту случившегося возбуждены уголовные дела по статьям «Развратные действия» и «Насильственные действия сексуального характера».

Мужчину поместили в изолятор. Известно, что он был неоднократно судим, состоит под административным надзором в Новосибирской области.   
изнасилование

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