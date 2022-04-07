 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

07 апреля

06 апреля

Популярное

В Иркутской области водитель «Лэнд Крузера» предложил взятку в тысячу рублей

В Иркутской области водитель «Лэнд Крузера» предложил взятку в тысячу рублей
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Взятку мужчина предложил в патрульной машине, где установлена камера

В Ольхонском районе пресечена попытка дачи взятки сотруднику ГИБДД, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.

6 апреля госавтоинспекторы, патрулируя улицы в посёлке Еланцы, остановили водителя автомобиля «Тойота Лэнд Крузер».

Во время проверки документов дорожные полицейские установили, что 53-летний иркутянин не имеет страхового полиса ОСАГО. Кроме того, он не был пристёгнут ремнём безопасности.

В патрульной машине водитель, желая избежать административной ответственности, попытался дать полицейскому тысячу рублей.

Теперь на водителя возбуждено уголовное дело о покушении на дачу взятку. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

взятка

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

СМИ: Жителя Бурятии задержали в Петербурге за изнасилование подростка
СМИ: Жителя Бурятии задержали в Петербурге за изнасилование подростка
Происшествия, 07.04.2022
Семиклассник сам обратился в детскую больницу после произошедшего
В Иркутской области водитель «Лэнд Крузера» предложил взятку в тысячу рублей
В Иркутской области водитель «Лэнд Крузера» предложил взятку в тысячу рублей
Происшествия, 07.04.2022
Взятку мужчина предложил в патрульной машине, где установлена камера
Ушлый житель Бурятии обманом получил машину возлюбленной
Ушлый житель Бурятии обманом получил машину возлюбленной
Происшествия, 07.04.2022
Обманув свою девушку, мошенник пустился в бега
В Бурятии напоровшегося на нож малыша перевели из реанимации
В Бурятии напоровшегося на нож малыша перевели из реанимации
Происшествия, 07.04.2022
О состоянии ребёнка, получившего ножевое ранение, рассказали в минздраве
В Улан-Удэ водитель такси снял колёса с чужой машины
В Улан-Удэ водитель такси снял колёса с чужой машины
Происшествия, 07.04.2022
Таксист пошёл на кражу после того, как выполнил заявку
В Бурятии оштрафовали мужчину, сорвавшего символ Z
В Бурятии оштрафовали мужчину, сорвавшего символ Z
Происшествия, 07.04.2022
Мужчину также наказали за то, что он публично высказался против спецоперации
Житель Иркутской области изрезал знакомого во время ссоры
Житель Иркутской области изрезал знакомого во время ссоры
Происшествия, 07.04.2022
Рецидивист проведёт в колонии почти пять лет
В пригороде Улан-Удэ горел дом
В пригороде Улан-Удэ горел дом
Происшествия, 07.04.2022
Пожар удалось вовремя потушить
В Бурятии осуждённый «продлил» себе срок из-за взятки
В Бурятии осуждённый «продлил» себе срок из-за взятки
Происшествия, 07.04.2022
Мужчина хотел пользоваться в колонии телефоном  
В Улан-Удэ в ДТП пострадал 17-летний водитель мопеда
В Улан-Удэ в ДТП пострадал 17-летний водитель мопеда
Происшествия, 07.04.2022
Пострадавший в аварии студент не имеет водительских прав
Житель Бурятии убил сожительницу, которая допила весь алкоголь
Житель Бурятии убил сожительницу, которая допила весь алкоголь
Происшествия, 07.04.2022
Сперва мужчина выдумал версию, что сожительница умерла от запоя
Житель Бурятии получил «условку» за охоту в нацпарке
Житель Бурятии получил «условку» за охоту в нацпарке
Происшествия, 07.04.2022
Ущерб составил более полумиллиона рублей 
Курянин продал жителю Бурятии несуществующий «Лексус»
Курянин продал жителю Бурятии несуществующий «Лексус»
Происшествия, 07.04.2022
Мужчина лишился почти миллиона рублей 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^