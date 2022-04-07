В Иркутской области водитель «Лэнд Крузера» предложил взятку в тысячу рублей

Происшествия, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Взятку мужчина предложил в патрульной машине, где установлена камера



В Ольхонском районе пресечена попытка дачи взятки сотруднику ГИБДД, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.



6 апреля госавтоинспекторы, патрулируя улицы в посёлке Еланцы, остановили водителя автомобиля «Тойота Лэнд Крузер».



Во время проверки документов дорожные полицейские установили, что 53-летний иркутянин не имеет страхового полиса ОСАГО. Кроме того, он не был пристёгнут ремнём безопасности.



В патрульной машине водитель, желая избежать административной ответственности, попытался дать полицейскому тысячу рублей.



Теперь на водителя возбуждено уголовное дело о покушении на дачу взятку. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.



