Взятку мужчина предложил в патрульной машине, где установлена камера
В Ольхонском районе пресечена попытка дачи взятки сотруднику ГИБДД, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.
6 апреля госавтоинспекторы, патрулируя улицы в посёлке Еланцы, остановили водителя автомобиля «Тойота Лэнд Крузер».
Во время проверки документов дорожные полицейские установили, что 53-летний иркутянин не имеет страхового полиса ОСАГО. Кроме того, он не был пристёгнут ремнём безопасности.
В патрульной машине водитель, желая избежать административной ответственности, попытался дать полицейскому тысячу рублей.
Теперь на водителя возбуждено уголовное дело о покушении на дачу взятку. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
В Иркутской области водитель «Лэнд Крузера» предложил взятку в тысячу рублей
Происшествия, Фото:
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