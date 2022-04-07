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Ушлый житель Бурятии обманом получил машину возлюбленной

Ушлый житель Бурятии обманом получил машину возлюбленной
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Обманув свою девушку, мошенник пустился в бега

27-летний житель Прибайкальского района Бурятии стал мошенником, при этом обманул не чужого человека, а свою возлюбленную.

- Установлено, что молодой человек в июне 2021 года обманом похитил иномарку у своей возлюбленной из села Бичура. Под предлогом необходимости ремонта её машины, он вызвал из Улан-Удэ якобы автомобильного мастера: в действительности же горожанин занимался покупкой-продажей автомобилей. Не зная о реальном положении дел и мошеннических действиях со стороны продавца, улан-удэнец на эвакуаторе забрал купленную за 40 тысяч рублей автомашину, а спустя несколько месяцев продал, - сообщили в МВД по Бурятии.

Сам же молодой человек на все вопросы возлюбленной говорил, что ремонт иномарки затягивается. А потом и вовсе сбежал и перестал отвечать на её звонки и сообщения.

Ущерб оценён на сумму 200 тысяч рублей.

В феврале этого года бичурские полицейские задержали молодого человека в Улан-Удэ. Он дал признательные показания.

- Отметим, ранее он судим за имущественные преступления. Также полицейскими установлен покупатель похищенного автомобиля. Машина у него изъята, - уточнили в МВД по Бурятии.

Максимальное наказание, согласно санкциям статьи Уголовного кодекса «Мошенничество с причинением значительного ущерба» – до пяти лет лишения свободы.
мошенничество

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