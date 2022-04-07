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В Бурятии напоровшегося на нож малыша перевели из реанимации

В Бурятии напоровшегося на нож малыша перевели из реанимации
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
О состоянии ребёнка, получившего ножевое ранение, рассказали в минздраве

Как сообщал «Байкал-Daily», 31 марта в селе Баргузин четырёхлетний мальчик получил ножевое ранение в результате жуткого случая. Ребёнок стащил кухонный нож тайком от матери, пока она готовила обед. В результате несчастного случая мальчик получил проникающее ножевое ранение брюшной полости.

Малыша санавиацией эвакуировали в детскую республиканскую клиническую больницу в Улан-Удэ

Сегодня в районной группе «Баргузин-инфо.24/7» сообщили о состоянии мальчика в ответ на вопрос местных жителей. «Очень переживаем и молимся всем селом за него», - делятся, в свою очередь, сельчане.

Ситуацию прокомментировали в пресс-службе министерства здравоохранения Бурятии.

- На сегодняшний день состояние ребёнка удовлетворительное, он во вторник переведён из реанимации в хирургическое отделение. Лечение продолжается, - сообщили в минздраве.

Полиция проводит процессуальную проверку. Её взяла на контроль прокуратура республики.

Известно, что семья благополучная. Мать воспитывает двух детей.

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