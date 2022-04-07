В Бурятии напоровшегося на нож малыша перевели из реанимации

Как сообщал «Байкал-Daily», 31 марта в селе Баргузин четырёхлетний мальчик получил ножевое ранение в результате жуткого случая. Ребёнок стащил кухонный нож тайком от матери, пока она готовила обед. В результате несчастного случая мальчик получил проникающее ножевое ранение брюшной полости.
Малыша санавиацией эвакуировали в детскую республиканскую клиническую больницу в Улан-Удэ.
Сегодня в районной группе «Баргузин-инфо.24/7» сообщили о состоянии мальчика в ответ на вопрос местных жителей. «Очень переживаем и молимся всем селом за него», - делятся, в свою очередь, сельчане.
Ситуацию прокомментировали в пресс-службе министерства здравоохранения Бурятии.
- На сегодняшний день состояние ребёнка удовлетворительное, он во вторник переведён из реанимации в хирургическое отделение. Лечение продолжается, - сообщили в минздраве.
Полиция проводит процессуальную проверку. Её взяла на контроль прокуратура республики.
Известно, что семья благополучная. Мать воспитывает двух детей.