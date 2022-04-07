Забайкалец украл телефон у спящего пассажира поезда

Телефон находился на зарядке



В январе к полицейским обратился 24-летний житель Амурской области. Молодой человек ехал поездом «Владивосток-Москва», где у него украли сотовый телефон стоимостью 16 тысяч рублей.



Транспортные полицейские установили и задержали подозреваемого. Им оказался 44-летний ранее судимый житель Забайкальского края, который также ехал в том поезде.



Мужчина вину в содеянном признал и рассказал, что при выходе из вагона в одном из купе увидел стоящий на зарядке сотовый телефон. Хозяин телефона находился рядом и спал. Подозреваемый воспользовался этим и стащил гаджет.



Оперативники ЛО МВД России на станции Иркутск-пассажирский вернули владельцу сотовый телефон.



За кражу возбуждено уголовное дело, максимальное наказание – до пяти лет колонии, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

