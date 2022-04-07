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Забайкалец украл телефон у спящего пассажира поезда

Забайкалец украл телефон у спящего пассажира поезда
Происшествия, 
Телефон находился на зарядке

В январе к полицейским обратился 24-летний житель Амурской области. Молодой человек ехал поездом «Владивосток-Москва», где у него украли сотовый телефон стоимостью 16 тысяч рублей.

Транспортные полицейские установили и задержали подозреваемого. Им оказался 44-летний ранее судимый житель Забайкальского края, который также ехал в том поезде.

Мужчина вину в содеянном признал и рассказал, что при выходе из вагона в одном из купе увидел стоящий на зарядке сотовый телефон. Хозяин телефона находился рядом и спал. Подозреваемый воспользовался этим и стащил гаджет.

Оперативники ЛО МВД России на станции Иркутск-пассажирский вернули владельцу сотовый телефон.

За кражу возбуждено уголовное дело, максимальное наказание – до пяти лет колонии, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
кража поезд

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