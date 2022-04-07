Житель Иркутской области изрезал знакомого во время ссоры

Рецидивист проведёт в колонии почти пять лет



Ранее судимый 57-летний житель Аларского района Иркутской области признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.



В январе 2021 года в посёлке Кутулик мужчина поссорился со знакомым. В его доме он нанёс не менее восьми ударов ножом по телу и руке. Потерпевший выжил, но получил тяжкий вред здоровью.



Мужчину приговорили к четырём годам семи месяцам колонии строгого режима. Кроме того, осуждённому назначили дополнительное наказание в виде ограничения свободы сроком 1 год, которое он будет отбывать под контролем уголовно-исполнительной инспекции после освобождения из мест лишения свободы.



Приговор суда вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.



