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Житель Иркутской области изрезал знакомого во время ссоры

Житель Иркутской области изрезал знакомого во время ссоры
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Рецидивист проведёт в колонии почти пять лет

Ранее судимый 57-летний житель Аларского района Иркутской области признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

В январе 2021 года в посёлке Кутулик мужчина поссорился со знакомым. В его доме он нанёс не менее восьми ударов ножом по телу и руке. Потерпевший выжил, но получил тяжкий вред здоровью.

Мужчину приговорили к четырём годам семи месяцам колонии строгого режима. Кроме того, осуждённому назначили дополнительное наказание в виде ограничения свободы сроком 1 год, которое он будет отбывать под контролем уголовно-исполнительной инспекции после освобождения из мест лишения свободы.

Приговор суда вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

причинение тяжкого вреда здоровью

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