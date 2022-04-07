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В пригороде Улан-Удэ горел дом

В пригороде Улан-Удэ горел дом
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Пожар удалось вовремя потушить

6 апреля в селе Нижний Саянтуй Тарбагатайского района Бурятии загорелся жилой дом.

- На момент прибытия пожарных загорание было внутри дома. Благодаря своевременному прибытию подразделений удалось предотвратить распространение огня на всё строение в целом. Огнём повреждена стена внутри дома и потолочное перекрытие на площади 4 кв. м., - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

Предположительной причиной пожара названо короткое замыкание электропроводки.

Специалисты призывают жителей не допускать скруток проводов, пользоваться только исправной электропроводкой, не оставлять электроприборы включенными без присмотра, а также не перегружать электросеть единовременным включением нескольких приборов.

пожар

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