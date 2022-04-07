В пригороде Улан-Удэ горел дом

Пожар удалось вовремя потушить



6 апреля в селе Нижний Саянтуй Тарбагатайского района Бурятии загорелся жилой дом.



- На момент прибытия пожарных загорание было внутри дома. Благодаря своевременному прибытию подразделений удалось предотвратить распространение огня на всё строение в целом. Огнём повреждена стена внутри дома и потолочное перекрытие на площади 4 кв. м., - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.



Предположительной причиной пожара названо короткое замыкание электропроводки.



Специалисты призывают жителей не допускать скруток проводов, пользоваться только исправной электропроводкой, не оставлять электроприборы включенными без присмотра, а также не перегружать электросеть единовременным включением нескольких приборов.



