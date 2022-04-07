Пожар удалось вовремя потушить
6 апреля в селе Нижний Саянтуй Тарбагатайского района Бурятии загорелся жилой дом.
- На момент прибытия пожарных загорание было внутри дома. Благодаря своевременному прибытию подразделений удалось предотвратить распространение огня на всё строение в целом. Огнём повреждена стена внутри дома и потолочное перекрытие на площади 4 кв. м., - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Предположительной причиной пожара названо короткое замыкание электропроводки.
Специалисты призывают жителей не допускать скруток проводов, пользоваться только исправной электропроводкой, не оставлять электроприборы включенными без присмотра, а также не перегружать электросеть единовременным включением нескольких приборов.
В пригороде Улан-Удэ горел дом
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Пожар удалось вовремя потушить
Мужчина хотел пользоваться в колонии телефоном
Мошенники обманули 37 человек
Сперва мужчина выдумал версию, что сожительница умерла от запоя
Мужчину также наказали за то, что он публично высказался против спецоперации
Ущерб составил более полумиллиона рублей
Мужчина лишился почти миллиона рублей
Мужчина напал на ребёнка после того, как сходил в отдел полиции
Напавший на женщину мужчина бросил её умирать от потери крови
Один участник аварии с места происшествия скрылся
Пожарные спасли от огня другие строения
Водитель устроил ночные гонки с автоинспекторами
Мужчины, незаконно рубившие лес, пытались скрыться
Парень убежал с чужим телефоном
Ущерб превысил 400 тысяч