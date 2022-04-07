В Бурятии осуждённый «продлил» себе срок из-за взятки

Мужчина хотел пользоваться в колонии телефоном



Осуждённый из исправительной колонии №1 в Гусиноозёрске осуждён за дачу взятки сотруднику колонии.



В декабре 2020 года осуждённый через посредника передал взятку сотруднику исправительной колонии, а взамен он просил пронести ему телефон.



В ходе судебного разбирательства мужчина отрицал свою вину. Однако суд посчитал вину доказанной.



- Суд с учётом наличия совокупности смягчающих наказание обстоятельств и обстоятельства, отягчающего наказание, в качестве которого признан рецидив преступлений, назначил четыре года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - сообщает пресс-служба Гусиноозёрского суда.



Приговор не вступил в законную силу.

