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На Камчатке осудили мошенников, похитивших 57 млн

На Камчатке осудили мошенников, похитивших 57 млн
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Мошенники обманули 37 человек

Петропавловск-Камчатский городской суд вынес приговор участникам преступной группы за мошенничество в особо крупном размере. У 37 граждан мошенники похитили более 57 млн рублей, сообщили в управлении Генпрокуратуры РФ по ДФО.

- В 2016-2018 годах группа мошенников под предлогом получения займов и реализации недвижимости, не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства, похитила у 37 жителей Камчатского края более 57 млн рублей. Одна из обвиняемых под видом успешности своей коммерческой деятельности собирала займы, в том числе для приобретения «проблемной» недвижимости по заниженной цене и дальнейшей её продажи по рыночной стоимости. Для создания видимости успешности предприятия производила частичные выплаты ранее занятых средств за счёт средств новых обративших к ней лиц, - говорится в сообщении.

Вместе с пособниками и собственниками жилых помещений в Петропавловске-Камчатском она оформляла договоры на продажу квартир, получала предоплату и под различными предлогами вынуждала покупателей отказаться от сделки. Полученные средства не возвращала.

Потерпевшие обратились на личный приём к Генеральному прокурору РФ Игорю Краснову. После этого уголовное дело передали в центральный аппарат СК России, а расследование активизировали. Было арестовано имущество одной из обвиняемых стоимостью 13 млн рублей, включая дорогостоящие машины, которые она пыталась скрыть, переоформив на других лиц.

Обвинительное заключение по уголовному делу утвердил заместитель Генерального прокурора РФ.

Организатор преступных схем приговорена к семи годам в колонии общего режима. Остальным подсудимым назначено лишение свободы на срок от 3 до 4 лет назначено условно, с испытательным сроком от 3 до 4 лет.

С целью компенсации причиненного вреда на имущество осуждённых обращено взыскание.

Приговор суда в законную силу не вступил.
мошенничество

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