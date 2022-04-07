Житель Бурятии получил «условку» за охоту в нацпарке

Ущерб составил более полумиллиона рублей



Житель Тункинского района Бурятии признан виновным в незаконной охоте и незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов к нему.



В феврале 2021 года, находясь в лесу национального парка «Тункинский», мужчина установил пять металлических капканов и 10 металлических петель (запрещённые орудия лова) для охоты на диких животных. В ловушки попали три соболя и кабарга, которые погибли.



Ущерб составил 525 тысяч рублей.



Кроме того, у подсудимого незаконно хранилось оружие с боеприпасами, которое изъяли сотрудники национального парка.



- Тункинский районный суд назначил виновному наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, - сообщает пресс-службе республиканской прокуратуры.



Прокуратура района в суд направила исковое заявление о взыскании с осуждённого причинённого ущерба. Иск находится на рассмотрении.

