 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

07 апреля

06 апреля

Популярное

Курянин продал жителю Бурятии несуществующий «Лексус»

Курянин продал жителю Бурятии несуществующий «Лексус»
Происшествия,  Фото:pexels.com
Мужчина лишился почти миллиона рублей

Житель Бурятии лишился 800 тысяч рублей, покупая в Интернете несуществующий «Лексус». Мошенником оказался житель Курской области, который разместил объявление о продаже автомобиля по привлекательной цене. Главной причиной расставания с иномаркой продавец обозначил острую потребность в деньгах. Желающих приобрести машину за сущие копейки оказалось очень много.

Чтобы оставить транспорт за собой и обойти конкурентов, житель Бурятии решился полностью оплатить покупку дистанционно. Всё, чем он располагал, были фотографии в объявлении и уверения продавца в том, что автомобиль находится в идеальном состоянии. Деньги были успешно перечислены через банковское приложение на карту.

Но прокатиться на премиальном авто жителю Бурятии было не суждено. Продавец-аферист, получив деньги, убрал объявление и перестал отвечать на звонки. По заявлению обманутого покупателя в полиции возбудили уголовное дело.

- В ходе расследования было установлено, что злоумышленник старательно скрывал свои личные данные и местонахождение, в том числе при помощи технических средств и программного обеспечения. Тем не менее, оперативники смогли отсечь ложные версии и выяснили, что к преступлению причастен безработный житель Курска 1985 года рождения. В квартире подозреваемого провели обыск, но полученных обманом денежных средств не нашли, - сообщает пресс-служба УМВД по Курской области.

Сейчас по решению суда фигурант арестован. За мошенничество совершённое в крупном размере он может быть лишён свободы на срок до шести лет.
мошенничество

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии оштрафовали мужчину, сорвавшего символ Z
В Бурятии оштрафовали мужчину, сорвавшего символ Z
Происшествия, 07.04.2022
Мужчину также наказали за то, что он публично высказался против спецоперации
Житель Бурятии получил «условку» за охоту в нацпарке
Житель Бурятии получил «условку» за охоту в нацпарке
Происшествия, 07.04.2022
Ущерб составил более полумиллиона рублей 
Курянин продал жителю Бурятии несуществующий «Лексус»
Курянин продал жителю Бурятии несуществующий «Лексус»
Происшествия, 07.04.2022
Мужчина лишился почти миллиона рублей 
В Иркутской области грабитель с ножом отнял деньги у ребёнка
В Иркутской области грабитель с ножом отнял деньги у ребёнка
Происшествия, 06.04.2022
Мужчина напал на ребёнка после того, как сходил в отдел полиции
Жителя Бурятии будут судить за убийство из-за вилки
Жителя Бурятии будут судить за убийство из-за вилки
Происшествия, 06.04.2022
Напавший на женщину мужчина бросил её умирать от потери крови
В Иркутской области в тройном ДТП погиб мужчина
В Иркутской области в тройном ДТП погиб мужчина
Происшествия, 06.04.2022
Один участник аварии с места происшествия скрылся
В Бурятии поджигатели спалили летнюю кухню
В Бурятии поджигатели спалили летнюю кухню
Происшествия, 06.04.2022
Пожарные спасли от огня другие строения
В Иркутске пьяный водитель устроил ДТП во время погони
В Иркутске пьяный водитель устроил ДТП во время погони
Происшествия, 06.04.2022
Водитель устроил ночные гонки с автоинспекторами
В Бурятии «чёрных» лесорубов нашли по следам на снегу
В Бурятии «чёрных» лесорубов нашли по следам на снегу
Происшествия, 06.04.2022
Мужчины, незаконно рубившие лес, пытались скрыться
В Улан-Удэ 17-летний студент ограбил девушку
В Улан-Удэ 17-летний студент ограбил девушку
Происшествия, 06.04.2022
Парень убежал с чужим телефоном
В Ангарске из горящей квартиры спасли пятилетнего мальчика
В Ангарске из горящей квартиры спасли пятилетнего мальчика
Происшествия, 06.04.2022
Пожар случился, когда мама с другим ребёнком была в поликлинике
В Улан-Удэ налётчик на офис микрозаймов избил сотрудницу трубой
В Улан-Удэ налётчик на офис микрозаймов избил сотрудницу трубой
Происшествия, 06.04.2022
Мужчине, напавшему на офисы микрозаймов, 61 год
В Бурятии пастух спрятал мешки с коноплёй в овраге
В Бурятии пастух спрятал мешки с коноплёй в овраге
Происшествия, 06.04.2022
Задержанный не раз был судим за наркотики

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^