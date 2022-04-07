Мужчина лишился почти миллиона рублей
Житель Бурятии лишился 800 тысяч рублей, покупая в Интернете несуществующий «Лексус». Мошенником оказался житель Курской области, который разместил объявление о продаже автомобиля по привлекательной цене. Главной причиной расставания с иномаркой продавец обозначил острую потребность в деньгах. Желающих приобрести машину за сущие копейки оказалось очень много.
Чтобы оставить транспорт за собой и обойти конкурентов, житель Бурятии решился полностью оплатить покупку дистанционно. Всё, чем он располагал, были фотографии в объявлении и уверения продавца в том, что автомобиль находится в идеальном состоянии. Деньги были успешно перечислены через банковское приложение на карту.
Но прокатиться на премиальном авто жителю Бурятии было не суждено. Продавец-аферист, получив деньги, убрал объявление и перестал отвечать на звонки. По заявлению обманутого покупателя в полиции возбудили уголовное дело.
- В ходе расследования было установлено, что злоумышленник старательно скрывал свои личные данные и местонахождение, в том числе при помощи технических средств и программного обеспечения. Тем не менее, оперативники смогли отсечь ложные версии и выяснили, что к преступлению причастен безработный житель Курска 1985 года рождения. В квартире подозреваемого провели обыск, но полученных обманом денежных средств не нашли, - сообщает пресс-служба УМВД по Курской области.
Сейчас по решению суда фигурант арестован. За мошенничество совершённое в крупном размере он может быть лишён свободы на срок до шести лет.
Курянин продал жителю Бурятии несуществующий «Лексус»
Происшествия, Фото:
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