В Иркутской области грабитель с ножом отнял деньги у ребёнка

Мужчина напал на ребёнка после того, как сходил в отдел полиции



5 апреля в посёлке Чунский Иркутской области мужчина ограбил 12-летнего мальчика на автобусной остановке. Угрожая ребёнку ножом, грабитель забрал телефон и 107 рублей.



Полицейские в кратчайшие сроки установили и задержали подозреваемого. Им оказался неоднократно судимый за имущественные преступления 44-летний мужчина. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.



В ходе расследования телефон и деньги были изъяты.



Подозреваемый освободился из колонии в январе и находится под административным надзором до декабря 2025 года.



Преступление он совершил неподалёку от отдела полиции, куда он заходил отмечаться за несколько часов до происшествия.



Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой, совершённый с применением предметов, используемых в качестве оружия».

