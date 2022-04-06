Напавший на женщину мужчина бросил её умирать от потери крови
В Заиграевском районе Бурятии следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 43-летнего мужчины, убившего женщины из-за брошенной в его сторону вилки. Мужчина обвиняется по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего», сообщили в СУ СКР по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», кровавая драма произошла 5 февраля в СНТ «Солнечный». По версии следствия, в тот день мужчина приехал в садовое товарищество в гости к другу. Однако застал только 58-летнюю местную жительницу, которая присматривала за домом, пока хозяин находился в больнице.
Приехавший гость и эта женщина были знакомы.
- Вместе они стали употреблять спиртные напитки. Однако ночью во время застолья между ними из-за незначительного повода на фоне алкогольного опьянения произошла ссора. Женщина схватила вилку и кинула в собутыльника, но не попала. В ответ разозлённый мужчина схватил нож и нанёс им удар в плечо потерпевшей, угодив клинком в крупный кровеносный сосуд. Из раны открылось обильное кровотечение. Обвиняемый не стал обращаться за медицинской помощью, сам неумело пытался перемотать рану, после чего оставил потерпевшую и уехал домой, - сообщили в следственном управлении.
От большой кровопотери женщина через некоторое время скончалась на месте. Её тело утром обнаружил сын.
Скоро обвиняемый предстанет перед судом.
Жителя Бурятии будут судить за убийство из-за вилки
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Напавший на женщину мужчина бросил её умирать от потери крови
Один участник аварии с места происшествия скрылся
Пожарные спасли от огня другие строения
Водитель устроил ночные гонки с автоинспекторами
Мужчины, незаконно рубившие лес, пытались скрыться
Парень убежал с чужим телефоном
Ущерб превысил 400 тысяч
Пожар случился, когда мама с другим ребёнком была в поликлинике
Мужчине, напавшему на офисы микрозаймов, 61 год
Задержанный не раз был судим за наркотики
Среди них один ребёнок
Пьяный водитель ехал, виляя из стороны в сторону, на глазах у росгвардейцев
Тревожные сообщения поступают два дня подряд
Трагедия произошла возле строящегося корпуса школы
Работы на проблемном объекте «Домстройкомплекта» продолжаются