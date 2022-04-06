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Жителя Бурятии будут судить за убийство из-за вилки

Жителя Бурятии будут судить за убийство из-за вилки
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Бурятии
Напавший на женщину мужчина бросил её умирать от потери крови

В Заиграевском районе Бурятии следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 43-летнего мужчины, убившего женщины из-за брошенной в его сторону вилки. Мужчина обвиняется по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего», сообщили в СУ СКР по Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», кровавая драма произошла 5 февраля в СНТ «Солнечный». По версии следствия, в тот день мужчина приехал в садовое товарищество в гости к другу. Однако застал только 58-летнюю местную жительницу, которая присматривала за домом, пока хозяин находился в больнице.

Приехавший гость и эта женщина были знакомы.

- Вместе они стали употреблять спиртные напитки. Однако ночью во время застолья между ними из-за незначительного повода на фоне алкогольного опьянения произошла ссора. Женщина схватила вилку и кинула в собутыльника, но не попала. В ответ разозлённый мужчина схватил нож и нанёс им удар в плечо потерпевшей, угодив клинком в крупный кровеносный сосуд. Из раны открылось обильное кровотечение. Обвиняемый не стал обращаться за медицинской помощью, сам неумело пытался перемотать рану, после чего оставил потерпевшую и уехал домой, - сообщили в следственном управлении.

От большой кровопотери женщина через некоторое время скончалась на месте. Её тело утром обнаружил сын.

Скоро обвиняемый предстанет перед судом. 
убийство умышленное причинение тяжкого вреда здоровью

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