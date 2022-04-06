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В Иркутской области в тройном ДТП погиб мужчина

В Иркутской области в тройном ДТП погиб мужчина
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Один участник аварии с места происшествия скрылся

Сегодня утром, 7 апреля, на федеральной трассе вблизи деревни Заморская Черемховского района Иркутской области произошло тройное ДТП, унёсшее жизнь мужчины.

- Предварительно установлено, что водитель пикапа «Мазда ВТ-50» допустил столкновение с большегрузом «Ман», который от удара выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с «Хондой Фит», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

В результате аварии 30-летний водитель «Фита» скончался на месте. 19-летняя пассажирка легковушки получила травмы.


Водитель пикапа «Мазда ВТ-50» скрылся с места ДТП.

Полицейские выясняют обстоятельства и причины произошедшего.


Как сообщал «Байкал-Daily», вчера в Иркутске пьяный водитель устроил ночные гонки с автоинспекторами. На одном из перекрёстков нарушитель выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Тойота», после чего был задержан.
ДТП смерть

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