Пожарные спасли от огня другие строения
5 апреля в селе Тунка Тункинского района Бурятии сгорела летняя кухня.
- На момент прибытия пожарных помещение было охвачено огнём. Благодаря своевременному прибытию пожарных удалось предотвратить распространение огня на близлежащие строения, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Огнём уничтожена летняя кухня на площади 25 кв.м., а также повреждён дощатый забор.
Предположительной причиной пожара назван поджог.
Справка:
Поджог относится к числу умышленных преступлений средней тяжести, связанных с посягательством на имущество. Согласно ч. 2 ст.167 УК РФ, деяния, совершенные из хулиганских побуждений, путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом, либо повлекшие по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия, наказываются принудительными работами, либо лишением свободы на срок до пяти лет.
В Бурятии поджигатели спалили летнюю кухню
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Пожарные спасли от огня другие строения
Водитель устроил ночные гонки с автоинспекторами
Мужчины, незаконно рубившие лес, пытались скрыться
Парень убежал с чужим телефоном
Ущерб превысил 400 тысяч
Пожар случился, когда мама с другим ребёнком была в поликлинике
Мужчине, напавшему на офисы микрозаймов, 61 год
Задержанный не раз был судим за наркотики
Среди них один ребёнок
Пьяный водитель ехал, виляя из стороны в сторону, на глазах у росгвардейцев
Тревожные сообщения поступают два дня подряд
Трагедия произошла возле строящегося корпуса школы
Работы на проблемном объекте «Домстройкомплекта» продолжаются
Электричество обещают вернуть спустя два часа
Женщина обманывала покупателей земельных участков четыре года