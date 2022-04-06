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В Бурятии поджигатели спалили летнюю кухню

В Бурятии поджигатели спалили летнюю кухню
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Пожарные спасли от огня другие строения

5 апреля в селе Тунка Тункинского района Бурятии сгорела летняя кухня.

- На момент прибытия пожарных помещение было охвачено огнём. Благодаря своевременному прибытию пожарных удалось предотвратить распространение огня на близлежащие строения, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

Огнём уничтожена летняя кухня на площади 25 кв.м., а также повреждён дощатый забор.

Предположительной причиной пожара назван поджог.

Справка:

Поджог относится к числу умышленных преступлений средней тяжести, связанных с посягательством на имущество. Согласно ч. 2 ст.167 УК РФ, деяния, совершенные из хулиганских побуждений, путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом, либо повлекшие по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия, наказываются принудительными работами, либо лишением свободы на срок до пяти лет.

Поджог пожар

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