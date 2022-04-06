В Бурятии «чёрных» лесорубов нашли по следам на снегу





Во время рейдового патрулирования лесов Иволгинского района Бурятии лесники обнаружили на снегу свежие следы грузового автомобиля.Лесники решили проследовать по следам. Вскоре они вышли на грузовик «ГАЗ». Вкузов двое мужчин грузили вырубленные деревья.Заметив машину лесной охраны, нарушители запрыгнули в автомобиль и попытались уехать. Однако лесники преградили путь мужчинам и задержали их.«Чёрными» лесорубами оказались жители села Оронгой Иволгинского района.В ходе осмотра выяснилось, что мужчины успели вырубить девять кубометров сосны в защитных лесах. Ущерб, причинённый лесному фонду, составил более 190 тысяч рублей.Незаконно вырубленные деревья, автомобиль «Газ Садко» и бензопила были изъяты.В отношении правонарушителей составлены протоколы по статье 260 УК «Незаконная рубка лесных насаждений». Все материалы переданы в ОМВД по Иволгинскому району для возбуждения уголовного дела, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.Обо всех нарушениях в лесу можно сообщить на горячую линию лесной охраны по телефону (3012) 20-44-44.