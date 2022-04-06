Парень убежал с чужим телефоном
В Улан-Удэ оперативники задержали подозреваемого в уличном грабеже. Им оказался 17-летний студент техникума.
- Заявление о преступлении поступило в отдел полиции по Железнодорожному району ночью 2 апреля. 23-летняя горожанка сообщила, что после отдыха с подругой в баре намеревалась ехать домой. Пока девушки ждали такси, к ним подошёл один из посетителей. Молодой человек под надуманным предлогом попросил телефон, чтобы позвонить. Однако, отдалившись от его владелицы на некоторое расстояние, с чужим гаджетом скрылся, - сообщили в МВД по Бурятии.
Выяснилось, что телефон юноша на следующий день продал на рынке, а деньги уже потратил.
В содеянном парень признался. Ранее к уголовной ответственности он не привлекался. Инспекторы ПДН поставят подростка на профилактический учёт.
Кроме того, возбуждено уголовное дело о грабеже.
В Улан-Удэ 17-летний студент ограбил девушку
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