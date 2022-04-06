В Чите самогонщица устроила взрыв, повредивший три квартиры

Ущерб превысил 400 тысяч



1 апреля в жилом доме по улице Гагарина в Чите произошёл взрыв газа.



Как выяснилось, женщина с помощью самодельного самогонного аппарата готовила на газовой плите спиртосодержащую продукцию. Услышав шипение, она резко выключила горелку, в результате чего произошёл взрыв.



Взрывом повредило стены трёх квартир многоквартирного дома. Согласно заключению оценочной экспертизы, ущерб составил около 400 тысяч рублей.



По факту повреждения чужого имущества в крупном размере возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание до одного года лишения свободы.



Расследование уголовного дела находится на контроле в прокуратуре Ингодинского района Читы, сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.





