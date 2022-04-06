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В Чите самогонщица устроила взрыв, повредивший три квартиры

В Чите самогонщица устроила взрыв, повредивший три квартиры
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Ущерб превысил 400 тысяч

1 апреля в жилом доме по улице Гагарина в Чите произошёл взрыв газа.

Как выяснилось, женщина с помощью самодельного самогонного аппарата готовила на газовой плите спиртосодержащую продукцию. Услышав шипение, она резко выключила горелку, в результате чего произошёл взрыв.

Взрывом повредило стены трёх квартир многоквартирного дома. Согласно заключению оценочной экспертизы, ущерб составил около 400 тысяч рублей.

По факту повреждения чужого имущества в крупном размере возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание до одного года лишения свободы.

Расследование уголовного дела находится на контроле в прокуратуре Ингодинского района Читы, сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.


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