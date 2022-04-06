В Ангарске из горящей квартиры спасли пятилетнего мальчика

Происшествия, Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Пожар случился, когда мама с другим ребёнком была в поликлинике



5 апреля в восьмом микрорайоне Ангарска произошёл пожар. На момент прибытия пожарных из окна квартиры на четвёртом этаже шёл густой дым, было задымление в подъезде на четвёртом и пятом этажах.



Пожарные при помощи спасательных устройств с верхних этажей вывели восемь человек. Соседи сообщили, что в горящей квартире могут находиться люди.



Вскоре в трёхкомнатной горящей квартире обнаружили пятилетнего мальчика. Его в удовлетворительном состоянии передали врачам скорой помощи.



Прибежавшая к месту пожара мать пояснила, что отлучилась из дома буквально ненадолго для того, чтоб сводить другого ребёнка в поликлинику. На момент её ухода сын смотрел телевизор.



В результате пожара повреждены домашние вещи, квартира закопчена. По предварительным данным, пожар произошёл из-за короткого замыкания проводки в кладовой, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.



С начала года в Иркутской области зарегистрировано 1440 пожаров. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число пожаров выросло на 47 случаев. На пожарах погибли 67 человек, из них четверо детей.

