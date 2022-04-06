Задержанный не раз был судим за наркотики
3 апреля в Бичурском районе Бурятии полицейские задержали пастуха за хранение конопли в крупном размере. Три мешка 12 кг наркотиками работник животноводческой стоянки спрятал в овраге неподалеку от фермы.
По словам 37-летнего пастуха, коноплю он собрал ещё в сентябре прошлого года и периодически употреблял.
От освидетельствования мужчина отказался, в связи с чем в отношении него составлен протокол по статье 6.9 КоАП РФ.
- Ранее он был судим, в частности, неоднократно – за аналогичные преступления. Так, в 2017 году он освободился из мест лишения свободы, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Теперь на мужчину возбудили уголовное дело за незаконное приобретение и хранение наркотических средств в крупном размере. Максимальное наказание по этой статье – лишение свободы до десяти лет.
В Бурятии пастух спрятал мешки с коноплёй в овраге
Происшествия, Фото:
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