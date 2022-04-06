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В Бурятии пьяный водитель вёз семью, виляя по дороге

В Бурятии пьяный водитель вёз семью, виляя по дороге
Происшествия,  Фото:Росгвардия по Бурятии
Пьяный водитель ехал, виляя из стороны в сторону, на глазах у росгвардейцев

В селе Петропавловка Джидинского района Бурятии сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии несли службу, когда к ним обратились встревоженные местные жители. Они рассказали, что в центре села ездит автомобиль, водитель, которого, вероятно, пьян. Бдительные граждане сообщили, что водитель и пассажиры зашли в торговый центр.

Росгвардейцы подъехав к месту, увидели, что от торгового центра отъезжает автомобиль, который виляет из стороны в сторону. Водитель не раз выезжал на полосу встречного движения.

Росгвардейцы заблокировали и остановили автомобиль. К удивлению сотрудников, в машине находилась семья, в том числе двое маленьких детей. 34-летний мужчина, глава семьи, с признаками алкогольного опьянения был передан прибывшим сотрудникам ДПС.

- В ходе освидетельствования было установлено опьянение – около 1,5 промилле. Нарушитель, местный житель, ранее привлекался к административной ответственности за нетрезвую езду, был лишён водительских прав и оштрафован. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.

Росгвардия водители алкогольное опьянение

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