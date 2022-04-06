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В Улан-Удэ снесут один блок дома обманутых дольщиков

В Улан-Удэ снесут один блок дома обманутых дольщиков
Происшествия,  Фото:Фонд поддержки дольщиков
Работы на проблемном объекте «Домстройкомплекта» продолжаются

На днях некоммерческая организация «Фонд поддержки граждан-участников долевого строительства в Бурятии» получила положительное заключение госэкспертизы на достройку последнего проблемного многоквартирного дома в 105 микрорайоне Улан-Удэ. Речь идёт о первом блоке дома № 4 застройщика-банкрота ООО «Домстройкомплект». Положительное заключение позволит новому застройщику завершить жилой комплекс, сообщили в пресс-службе Фонда поддержки дольщиков в Бурятии.


На земельном участке 105 микрорайона «Домстройкомплект» не смог вовремя сдать четыре многоквартирных дома. Три из них Фонд поддержки дольщиков ввёл в эксплуатацию в декабре 2021 года. На сегодня почти все участники долевого строительства домов №№ 43, 44, 45 микрорайона 105-й получили ключи от своих квартир. Последний из четырех домов комплекса сегодня достраивается.

Объект под строительным № 4 имеет три блока-секции, один из которых доставил немало проблем застройщику. Его конструктивные и строительные элементы не соответствовали действующим нормам. Министр строительства республики Николай Рузавин пояснил, что выявленные несоответствия и дефекты относятся к категории значительных и неустранимых, влияют на несущую способность отдельного конструктива и объекта в целом. В связи с этим принято решение первый блок дома снести и на его месте построить новый.

– К этим видам работ мы планируем приступить в ближайшие недели, – сообщил директор подрядной компании «Бархан» Вячеслав Николаев. – Сносу подлежат сборно-монолитный каркас, железобетонный фундамент, колонны, перекрытия, стены.


Во втором и третьем блоках дома № 4 уже выполнены кровельные работы, установлены окна, проведена внутренняя разводка канализации, смонтированы стояки горячего и холодного водоснабжения, система вентиляции.

В этом доме будет три этажа, 12 однокомнатных квартир и 18 квартир-студий. 30 квартир будут передаваться в черновой отделке, чистовая отделка предусмотрена только в местах общего пользования.

Последний из четырех домов жилого комплекса в 105 микрорайоне планируется ввести в эксплуатацию до конца 2022 года. После этого проблема обманутых дольщиков «Домстройкомплекта», наконец, будет решена.



Как сообщал «Байкал-Daily», также на проспекте Строителей, 5А идёт активная фаза первого этапа строительства дома обманутых дольщиков, который не смог достроить «Сити-Строй». Продолжается строительство дома-долгостроя АО «Промгражданстрой», который находится на улице Ключевская.
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