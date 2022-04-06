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В Улан-Удэ два микрорайона остались без электричества

В Улан-Удэ два микрорайона остались без электричества
Происшествия,  Фото:pexels.com
Электричество обещают вернуть спустя два часа

В Улан-Удэ произошло отключение электроэнергии в микрорайонах Аэропорт и Сокол. Об этом Единая дежурно-диспетчерская служба города сообщила в 9 часов утра.

Ориентировочное время включения – два часа.

Причина отключения не называется. Отметим, ночью в столице Бурятии вновь выпал сильный снегопад
отключение света

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