Электричество обещают вернуть спустя два часа
В Улан-Удэ произошло отключение электроэнергии в микрорайонах Аэропорт и Сокол. Об этом Единая дежурно-диспетчерская служба города сообщила в 9 часов утра.
Ориентировочное время включения – два часа.
Причина отключения не называется. Отметим, ночью в столице Бурятии вновь выпал сильный снегопад.
В Улан-Удэ два микрорайона остались без электричества
Происшествия, Фото:
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