Женщина обманывала покупателей земельных участков четыре года
39-летняя жительница Улан-Удэ признана виновной в совершении 17 преступлений по статье «Мошенничество», сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Женщина, исполняя обязанности председателя правления дачного некоммерческого товарищества, заключала с жителями Улан-Удэ незаконные договоры купли-продажи земельных участков. Председатель сообщала людям, что якобы приобретаемые ими участки будут присоединены к территории ДНТ. После чего требовала вступительный взнос. С 2013 года по 2017 год аферистка завладела деньгами 17-ти граждан – всего 6,9 млн рублей.
- Октябрьский районный суд Улан-Удэ назначил виновной 4 года 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Исполнение наказания отсрочено до достижения её несовершеннолетним ребёнком 14-летнего возраста, - сообщили в пресс-службе прокуратуры.
Суд удовлетворил иски потерпевших о возмещении причинённого ущерба.
Приговор вступил в законную силу.
Аферистка обманула 17 улан-удэнцев почти на 7 млн
Происшествия, Фото:
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