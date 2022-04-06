Аферистка обманула 17 улан-удэнцев почти на 7 млн

Женщина обманывала покупателей земельных участков четыре года



39-летняя жительница Улан-Удэ признана виновной в совершении 17 преступлений по статье «Мошенничество», сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.



Женщина, исполняя обязанности председателя правления дачного некоммерческого товарищества, заключала с жителями Улан-Удэ незаконные договоры купли-продажи земельных участков. Председатель сообщала людям, что якобы приобретаемые ими участки будут присоединены к территории ДНТ. После чего требовала вступительный взнос. С 2013 года по 2017 год аферистка завладела деньгами 17-ти граждан – всего 6,9 млн рублей.



- Октябрьский районный суд Улан-Удэ назначил виновной 4 года 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Исполнение наказания отсрочено до достижения её несовершеннолетним ребёнком 14-летнего возраста, - сообщили в пресс-службе прокуратуры.



Суд удовлетворил иски потерпевших о возмещении причинённого ущерба.



Приговор вступил в законную силу.



