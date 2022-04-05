 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

05 апреля

04 апреля

Популярное

Иркутянин украл в Москве смартфон за 100 тысяч, чтобы показать другу

Иркутянин украл в Москве смартфон за 100 тысяч, чтобы показать другу
Происшествия,  Фото:Росгвардия
Парня задержали росгвардейцы

В Москве росгвардейцы задержали жителя Иркутска, который пытался украсть с витрины цифрового гипермаркета гаджет стоимостью около 100 тысяч рублей.

В гипермаркете электроники, расположенном на Профсоюзной улице, сработала тревожная кнопка. Сигнал поступил в дежурную часть межрайонного отдела вневедомственной охраны по юго-западу столицы.

К прибывшим на место росгвардейцам обратился администратор магазина. Он пояснил, что несколько минут назад неизвестный подошёл к стойке со смартфонами, открутил магнитный датчик, после чего спрятал девайс к себе в карман.

Сотрудники вневедомственной охраны задержали подозреваемого. Им оказался 23-летний иркутянин, который более 10 раз привлекался к уголовной ответственности за кражи.

Свой поступок молодой человек объяснил тем, что хотел показать новинку своему другу, который ждал его на парковке торгового центра.

- На место была вызвана следственно-оперативная группа, которая в присутствии понятых изъяла у молодого человека мобильный телефон, принадлежавший магазину, - сообщили в пресс-службе Главного управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Москве.

Для дальнейшего разбирательства молодой человека передали сотрудникам полиции.

кража

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Более трети выявленных поджигателей в Забайкалье – дети
Более трети выявленных поджигателей в Забайкалье – дети
Происшествия, 05.04.2022
Всего с начала года в крае выявлен 81 виновник пожаров
Четверо улан-удэнцев «заработали» почти миллион на краже топлива
Четверо улан-удэнцев «заработали» почти миллион на краже топлива
Происшествия, 05.04.2022
Работники нефтебазы обманывали водителей, желающих сэкономить
В Забайкалье обчистили фуру дальнобойщика из Саратова
В Забайкалье обчистили фуру дальнобойщика из Саратова
Происшествия, 05.04.2022
Мужчины вскрыли прицеп, когда водитель остановился на ночлег
В Бурятии обезопасили село, которое один раз чудом не сгорело
В Бурятии обезопасили село, которое один раз чудом не сгорело
Происшествия, 05.04.2022
Тогда огонь подошёл вплотную к жилым домам
В Иркутской области осудили парня, обстрелявшего поезд
В Иркутской области осудили парня, обстрелявшего поезд
Происшествия, 05.04.2022
Хулиган отделался ограничением свободы
В Иркутской области тракторист положил взятку между сиденьями
В Иркутской области тракторист положил взятку между сиденьями
Происшествия, 05.04.2022
Сотрудника ДПС пытались подкупить 10 тыс рублей
Для жительницы Бурятии знакомство в Сети окончилось крупной кражей
Для жительницы Бурятии знакомство в Сети окончилось крупной кражей
Происшествия, 05.04.2022
Ловелас прокутил все деньги в ресторанах и гостиницах
Из Бурятии в Монголию везли собак в бардачке и связанных голубей
Из Бурятии в Монголию везли собак в бардачке и связанных голубей
Происшествия, 05.04.2022
Живой «груз» тайком пытались провезти граждане Монголии

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^