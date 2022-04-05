Иркутянин украл в Москве смартфон за 100 тысяч, чтобы показать другу

Парня задержали росгвардейцы



В Москве росгвардейцы задержали жителя Иркутска, который пытался украсть с витрины цифрового гипермаркета гаджет стоимостью около 100 тысяч рублей.



В гипермаркете электроники, расположенном на Профсоюзной улице, сработала тревожная кнопка. Сигнал поступил в дежурную часть межрайонного отдела вневедомственной охраны по юго-западу столицы.



К прибывшим на место росгвардейцам обратился администратор магазина. Он пояснил, что несколько минут назад неизвестный подошёл к стойке со смартфонами, открутил магнитный датчик, после чего спрятал девайс к себе в карман.



Сотрудники вневедомственной охраны задержали подозреваемого. Им оказался 23-летний иркутянин, который более 10 раз привлекался к уголовной ответственности за кражи.



Свой поступок молодой человек объяснил тем, что хотел показать новинку своему другу, который ждал его на парковке торгового центра.



- На место была вызвана следственно-оперативная группа, которая в присутствии понятых изъяла у молодого человека мобильный телефон, принадлежавший магазину, - сообщили в пресс-службе Главного управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Москве.



Для дальнейшего разбирательства молодой человека передали сотрудникам полиции.



