Работники нефтебазы обманывали водителей, желающих сэкономить
Четверо улан-удэнцев признаны виновными в краже топлива с нефтебазы почти на миллион рублей.
- Находясь на территории Улан-Удэнской нефтебазы АО «Бурятнефтепродукт», мужчина предложил трём сливщикам-разливщикам воровать нефтепродукты. Для этого он придумал следующую схему: при въезде водителей автоцистерн вводить их в заблуждение о том, что им руководство разрешило продавать излишки дизельного топлива и предлагать им приобретать у них дизельное топливо по ценам, которые значительно ниже розничных, - сообщает пресс-служба Железнодорожного районного суда.
Если водитель соглашался на сделку, во время налива в автоцистерну ему наливали дополнительный объём. Платил же он не в кассу, а скидывал деньги на банковский счёт работника, который и наливал ему топливо.
- Таким образом с 9 января по 30 декабря 2019 года мужчины похитили 25 843 литров дизельного топлива, принадлежащего АО «Бурятнефтепродукт» на общую сумму 919 771 рубль, - уточнили в Железнодорожном районном суде.
При назначении наказания суд учёл смягчающие обстоятельства для каждого подсудимого: отсутствие судимости, частичное признание вины, раскаяние в содеянном, добровольное полное возмещение ущерба. Кроме того, представитель потерпевшего не настаивал на строгом наказании.
Лидеру преступной группы назначили три года два месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.
Остальным назначили наказание в виде трёх лет лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года.
Приговор вступил в законную силу.
Четверо улан-удэнцев «заработали» почти миллион на краже топлива
Происшествия, Фото:
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