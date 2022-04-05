В Бурятии обезопасили село, которое один раз чудом не сгорело









Специалисты Бичурского лесхоза и лесничества создали заградительную полосу вокруг села Топка в Бурятии. Сделали эту заградительную полосу с помощью контролируемых профилактических выжиганий сухой травы, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.Как отмечают лесники, в этом году травы особенно много – сказывается многоводный период прошлого года. Ширина заградительной полосы составляет от 10 до 100 метров. Такая полоса поможет предотвратить как переход огня с леса на село, так и наоборот.- Жители села с содроганием вспоминают 1977 год, когда лесной пожар стремительно подступал к селу. Тогда всех жителей эвакуировали, а огонь удалось остановить всего лишь в нескольких метрах от жилых домов. Каждый год мы проводим профилактические мероприятия, чтобы не допустить трагедии, и за это время огонь ни разу не подступал, - рассказал главный лесничий Бичурского лесничества Сергей Мотовилов.Помимо контролируемых профилактических выжиганий, сотрудники Бичурского лесхоза и лесничества прокладывают минерализованные полосы. Осенью они проложили 170 км минполос в лесном фонде Бичурского лесничества, в том числе вблизи улуса Средний Харлун и села Дэбэн.