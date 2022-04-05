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В Иркутской области на двух детей упала глыба снега

В Иркутской области на двух детей упала глыба снега
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Начата доследственная проверка

Вечером 1 апреля в городе Железногорске-Илимский в Иркутской области на двух детей 10 и семи лет с крыши рухнула глыба снега. Произошло это, когда дети заходили в подъезд.

Дети получили травмы, сообщила уполномоченный по правам ребёнка в Иркутской области Татьяна Афанасьева с телеграм-канале.

По данному факту начата доследственная проверки по признакам преступления по статье 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

- Следователи СК выясняют все обстоятельства произошедшего. Будет изучена документация управляющей организации, а также проводится судебно-медицинская экспертиза по состоянию здоровья детей, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области. – По результатам проверки будет принято правовое решение.
снег

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