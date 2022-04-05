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В Иркутской области осудили парня, обстрелявшего поезд

В Иркутской области осудили парня, обстрелявшего поезд
Происшествия,  Фото:Восточно-Сибирское ЛУ МВД России на транспорте
Хулиган отделался ограничением свободы

В городе Усть-Куте Иркутской области суд вынес приговор местному жителю, который обстрелял из пневматического пистолета поезд. Как сообщал «Байкал-Daily», инцидент произошёл 9 января. Молодой человек сделал четыре выстрела в электровоз с 37 грузовыми вагонами, разбив боковые стекла. В результате его действий на станции возникла аварийная ситуация.

На молодого человека возбудили уголовное дело по статье «Совершение из хулиганских побуждений действий, угрожающих безопасной эксплуатации транспортных средств». Суд признал его виновным.

- С учетом полного признания вины, раскаяния в содеянном, а также положительных характеристик ему назначено наказание в виде четырёх месяцев ограничения свободы. Приговор в законную силу не вступил, - сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

хулиганство поезд железная дорога

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