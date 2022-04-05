Сотрудника ДПС пытались подкупить 10 тыс рублей
В Эхирит-Булагатском районе Иркутской области тракторист пытался подкупить сотрудника ГИБДД, сообщили в областном ГУ МВД.
Н аавтодороге Иркутск – Усть-Ордынский – Оса наряд ДПС остановил трактор «МТЗ-82», не зарегистрированный в установленном порядке.
48-летний мужчина надеялся избежать административной ответственности и предложил сотруднику полиции 10 тысяч рублей. Деньги он положил между передними сиденьями патрульного автомобиля.
Инспектор ГИБДД от взятки отказался и вызвал следственно-оперативную группу.
На мужчину возбудили уголовное дело. Ему избрана мера пресечения в виде обязательства о явке и надлежащем поведении.
Трактор отправили на специализированную стоянку.
В Иркутской области тракторист положил взятку между сиденьями
Происшествия, Фото:
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