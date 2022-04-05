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В Иркутской области тракторист положил взятку между сиденьями

В Иркутской области тракторист положил взятку между сиденьями
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Сотрудника ДПС пытались подкупить 10 тыс рублей

В Эхирит-Булагатском районе Иркутской области тракторист пытался подкупить сотрудника ГИБДД, сообщили в областном ГУ МВД.

Н аавтодороге Иркутск – Усть-Ордынский – Оса наряд ДПС остановил трактор «МТЗ-82», не зарегистрированный в установленном порядке.

48-летний мужчина надеялся избежать административной ответственности и предложил сотруднику полиции 10 тысяч рублей. Деньги он положил между передними сиденьями патрульного автомобиля.

Инспектор ГИБДД от взятки отказался и вызвал следственно-оперативную группу.

На мужчину возбудили уголовное дело. Ему избрана мера пресечения в виде обязательства о явке и надлежащем поведении.

Трактор отправили на специализированную стоянку.
взятка

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