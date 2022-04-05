Ловелас прокутил все деньги в ресторанах и гостиницах
Жительница Гусиноозёрска на свою беду завела по Интернету романтические отношения с 38-летним мужчиной из другого региона. Переписка в соцсетях окончилась тем, что ловелас приехал в Бурятию и остался жить с женщиной. Её, кстати, не смутил тот факт, что новый возлюбленный был не раз судим.
Однако пара провела вместе только два месяца, а отношения оказались разрушены после крупной кражи.
Сожитель украл у жительницы Гусиноозёрска 350 тысяч рублей. Деньги она выручила за продажу машины.
- Следствием установлено, что мужчина 5 марта, распив спиртные напитки, незаметно для хозяйки квартиры похитил принадлежащие ей 350 тысяч рублей. С деньгами гражданин уехал в Улан-Удэ, где на протяжении трёх дней тратил их на увеселительные мероприятия, в частности, времяпрепровождение в дорогих кафе и гостиницах города. При этом, изредка отвечая на звонки гражданской супруги, он отрицал свою причастность к краже. Потерпевшая обратилась в полицию, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Когда деньги на кутёж закончились, мужчина вернулся к Гусиноозёрск и признался своей даме в краже. Прощать она его не стала и обратилась в полицию
Постоянного источника дохода мужчина не имеет. Ранее он был неоднократно судим за имущественные преступления и не раз отбывал наказание в местах лишения свободы.
Для жительницы Бурятии знакомство в Сети окончилось крупной кражей
Происшествия, Фото:
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