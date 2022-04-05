В Бурятии «Тойота» на скорости влетела в дорожное ограждение: видео







Водитель с места ДТП скрылся. Это вполне может означать, что он был пьян в момент аварии.



Кстати, пассажир как раз находился в состоянии алкогольного опьянения.



- Пассажир 2001 года рождения (в состоянии алкогольного опьянения) на месте осмотрен медиками, - сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.







Сегодня утром, 5 апреля, в пригородном Иволгинском районе произошло ДТП, которое запечатлела видеокамера.Около 08.40 часов водитель автомобиля «Тойота Калдина» на скорости влетел в дорожное ограждение.