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В Бурятии «Тойота» на скорости влетела в дорожное ограждение: видео

В Бурятии «Тойота» на скорости влетела в дорожное ограждение: видео
Происшествия, 
Водитель после аварии сбежал

Сегодня утром, 5 апреля, в пригородном Иволгинском районе произошло ДТП, которое запечатлела видеокамера.

Около 08.40 часов водитель автомобиля «Тойота Калдина» на скорости влетел в дорожное ограждение.

 
Водитель с места ДТП скрылся. Это вполне может означать, что он был пьян в момент аварии.

Кстати, пассажир как раз находился в состоянии алкогольного опьянения.

- Пассажир 2001 года рождения (в состоянии алкогольного опьянения) на месте осмотрен медиками, - сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.

ДТП

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