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Из Бурятии в Монголию везли собак в бардачке и связанных голубей

Из Бурятии в Монголию везли собак в бардачке и связанных голубей
Происшествия,  Фото:управление Россельхознадзора
Живой «груз» тайком пытались провезти граждане Монголии

В Бурятии пресекли незаконный вывоз в Монголию породистых собак и почтовых голубей. Незаконный «груз» обнаружили 4 апреля в пункте пропуска МАПП «Кяхта».

Граждане Монголии на легковом автомобиле пытались перевезти через границу шесть живых почтовых голубей, упакованных в картонную коробку. Птицы были обездвижены – их замотали в ткань и замотали скотчем. А двух собачек породы йоркширский терьер и вовсе спрятали в бардачке автомобиля.



Как бы то ни было, голубей и собак обнаружили сотрудники таможни и Россельхознадзора. На животных и птиц не было положенных ветеринарных сопроводительных документов.

- Вывоз данной подконтрольной продукции запрещён и является нарушением правил организации работ по оформлению ветеринарных сопроводительных документов, утверждённых приказом Минсельхоза РФ от № 589. В отношении граждан Монголии возбуждены дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 10.8 КоАП с наложением штрафа «Нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки, перегона животных либо правил заготовки, переработки, хранения или реализации продуктов животноводства», - сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Иркутской области.

Задержанные животные и птицы возвращены на территорию России.




Граница между Россией и Монголией открылась 30 марта
Россельхознадзор птицы собаки Таможня

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