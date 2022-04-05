Из Бурятии в Монголию везли собак в бардачке и связанных голубей

В Бурятии пресекли незаконный вывоз в Монголию породистых собак и почтовых голубей. Незаконный «груз» обнаружили 4 апреля в пункте пропуска МАПП «Кяхта».
Граждане Монголии на легковом автомобиле пытались перевезти через границу шесть живых почтовых голубей, упакованных в картонную коробку. Птицы были обездвижены – их замотали в ткань и замотали скотчем. А двух собачек породы йоркширский терьер и вовсе спрятали в бардачке автомобиля.
Как бы то ни было, голубей и собак обнаружили сотрудники таможни и Россельхознадзора. На животных и птиц не было положенных ветеринарных сопроводительных документов.
- Вывоз данной подконтрольной продукции запрещён и является нарушением правил организации работ по оформлению ветеринарных сопроводительных документов, утверждённых приказом Минсельхоза РФ от № 589. В отношении граждан Монголии возбуждены дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 10.8 КоАП с наложением штрафа «Нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки, перегона животных либо правил заготовки, переработки, хранения или реализации продуктов животноводства», - сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Иркутской области.
Задержанные животные и птицы возвращены на территорию России.
Граница между Россией и Монголией открылась 30 марта.