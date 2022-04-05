В Улан-Удэ восстановили сбитые опоры наружного освещения

Инциденты произошли в выходные
Вчера, 4 апреля, в Улан-Удэ сотрудники МБУ «Горсвет» восстановили две сбитые опоры наружного освещения.
Как сообщал «Байкал-Daily», в выходные были сбиты две опоры уличного освещения на улицах Бабушкина и Павлова
.
На объекте по восстановлению опор работали четыре электромонтёра и два водителя. Была задействована специализированная техника, такая как буроям и автовышка.
- Водитель, сбивший опору уличного освещения, несёт «двойную» ответственность. В первую очередь – за нарушение правил дорожного движения и оставление места ДТП. Во-вторых, нарушитель обязан возместить расходы за восстановление сбитой опоры, - напомнили в МБУ «Горсвет».
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