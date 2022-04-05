Мужчина расправился с приятелем в новогоднюю ночь
Житель Мухоршибирского района Бурятии признан виновным в убийстве, которое произошло в новогоднюю ночь.
В ночь с 31 декабря на 1 января двое приятелей распивали спиртное в квартире в селе Куготы. Мужчины поссорились, и один из них напал на второго.
Агрессивный сельчанин схватил на кухне нож и одним ударом в живот убил приятеля. Потерпевший скончался на месте происшествия.
Сельчанин свою вину в преступлении так и не признал.
- При назначении наказания в качестве смягчающих обстоятельств суд учёл состояние здоровья и возраст осуждённого, отягчающим обстоятельством признан рецидив преступлений, - сообщает пресс-служба Мухоршибирского районного суда.
Мужчину приговорили к 9 годам 6 месяцам колонии особого режима. Приговор в законную силу не вступил.
Отметим, колония особого режима – это самая строгая мера наказания, где заключённые содержатся в максимально жёстких условиях. Осуждённые сидят либо в «одиночках», либо в камерах максимум на 2-4 человека, в условиях постоянного освещения под круглосуточным видеонаблюдением. Осуждённые не имеют права переговариваться с сокамерниками.
По территории колонии их водят только в согнутом положении, в наручниках за спиной. Прогулки редки, а выводят осуждённых лишь в закрытый дворик, куда не проникают солнечные лучи. Первые 10 лет отсидки заключённые не имеют право на свидания и переписки.
В колониях особого режима сидят в том числе серийные маньяки, каннибалы, террористы и пр.
В Бурятии убийцу отправили в колонию особого режима
Происшествия, Фото:
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