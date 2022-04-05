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Более трети выявленных поджигателей в Забайкалье – дети

Более трети выявленных поджигателей в Забайкалье – дети
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Всего с начала года в крае выявлен 81 виновник пожаров

За неделю на территории Забайкальского края зарегистрировано 190 пожаров сухой травянистой растительности. Об этом сообщили 4 апреля в ходе оперативного совещания правительства региона.

Губернатор Забайкалья Александр Осипов поручил подготовить все необходимые документы для решения оперативных вопросов, касающихся пожароопасного сезона.

- Обращаю внимание глав районов на ответственность, которую они несут за локализацию и ликвидацию пожаров на территории их муниципалитетов. Кроме того, ставлю задачу активизировать профилактическую деятельность. Отойти от кабинетной работы и провести сходы граждан, объехать все сельхозстоянки – довести до населения о запрете обращения с любым открытым огнём. Также на въезды в лес необходимо выставить патрули и регулярно проверять их, - заявил глава региона.

Вице-премьер правительства Забайкальского края Алексей Кошелев отметил, что необходимо профинансировать добровольным пожарным дружинам, сформированным в муниципальных образованиях края, покупку необходимого снаряжения и оборудования на сумму 54,7 миллиона рублей.

Всего с начала 2022 года в крае выявлен 81 виновник пожаров, в том числе 30 детей. В восьми случаях – поджог стал причиной лесных пожаров. В отношении виновных лиц составлено 24 протокола на сумму 97 тысяч рублей. В отношении детей материалы проверки переданы в муниципальные комиссии по делам несовершеннолетних. По четырём фактам материалы переданы в военную прокуратуру для принятия правового решения. Пять возгораний произошло из-за перехлёста воздушных линий электропередач, один пожар из-за нарушения правил эксплуатации железнодорожного транспорта.

Наибольшее количество пожаров сухой травянистой растительности зафиксировано на территории Читы, Краснокаменского, Александрово-Заводского, Борзинского, Карымского, Нерчинско-Заводского, Приаргунского, Улётовского и Читинского районов.

Всего с начала года на территории края зарегистрировано 476 ландшафтных пожаров, 30 из них лесные, сообщает пресс-служба правительства Забайкалья.

Забайкальский край пожар лесные пожары

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