В Улан-Удэ росгвардейцы задержали уличного грабителя

Происшествия, Фото: Росгвардия по Бурятии

Прохожий попросил позвонить и убежал с телефоном



В полицию Улан-Удэ обратился мужчина и сообщил о том, что стал жертвой грабежа – неизвестный отнял у него сотовый телефон.



Потерпевший рассказал, что вечером на остановке общественного транспорта «Саяны» к нему обратился неизвестный и попросил позвонить. Мужчина дал телефон, но просивший о помощи убежал с его гаджетом.



Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии начали поиски грабителя. Во дворе жилого дома на улице Павлова они заметили мужчину, схожего с приметами из ориентировки. На нём была надета красная куртка.



- В ходе личного досмотра у гражданина был обнаружен сотовый телефон, пароля разблокировки, которого он не знал. Задержанный 45-летний ранее неоднократно судимый улан-удэнец был доставлен в отдел полиции. Потерпевший опознал подозреваемого и телефон, - сообщили в Росгвардии по Бурятии.



Возбуждено уголовное дело по факту грабежа, ведётся следствие.

