Прохожий попросил позвонить и убежал с телефоном
В полицию Улан-Удэ обратился мужчина и сообщил о том, что стал жертвой грабежа – неизвестный отнял у него сотовый телефон.
Потерпевший рассказал, что вечером на остановке общественного транспорта «Саяны» к нему обратился неизвестный и попросил позвонить. Мужчина дал телефон, но просивший о помощи убежал с его гаджетом.
Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии начали поиски грабителя. Во дворе жилого дома на улице Павлова они заметили мужчину, схожего с приметами из ориентировки. На нём была надета красная куртка.
- В ходе личного досмотра у гражданина был обнаружен сотовый телефон, пароля разблокировки, которого он не знал. Задержанный 45-летний ранее неоднократно судимый улан-удэнец был доставлен в отдел полиции. Потерпевший опознал подозреваемого и телефон, - сообщили в Росгвардии по Бурятии.
Возбуждено уголовное дело по факту грабежа, ведётся следствие.
В Улан-Удэ росгвардейцы задержали уличного грабителя
Происшествия, Фото:
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