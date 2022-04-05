В Бурятии три человека пострадали в ДТП

Вечером 4 апреля в Мухоршибирском районе Бурятии произошло ДТП, в котором пострадали три человека. В километре от села Никольск столкнулись грузовик «УАЗ» и «Хонда Одиссей». Аварию устроил 22-летний водитель «УАЗа», не имеющий водительских прав.
- 22-летний водитель автомобиля «УАЗ», не имеющий прав управления транспортом, при выезде с второстепенной дороге совершил столкновение с автомобилем «Хонда» под управлением водителя 1985 года рождения. В результате ДТП оба водителя и 30-летний пассажир «УАЗа» с травмами различной степени тяжести госпитализированы в больницу, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Выяснилось, что оба транспортных средства не были зарегистрированы в ГИБДД в установленном законом порядке. У обоих водителей отсутствовали полисы ОСАГО.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне в Селенгинском районе в опрокинувшемся автомобиле погибли две женщины. Обе они не были пристёгнуты.