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В Бурятии три человека пострадали в ДТП

В Бурятии три человека пострадали в ДТП
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Столкнулись грузовик «УАЗ» и легковушка

Вечером 4 апреля в Мухоршибирском районе Бурятии произошло ДТП, в котором пострадали три человека. В километре от села Никольск столкнулись грузовик «УАЗ» и «Хонда Одиссей». Аварию устроил 22-летний водитель «УАЗа», не имеющий водительских прав.

- 22-летний водитель автомобиля «УАЗ», не имеющий прав управления транспортом, при выезде с второстепенной дороге совершил столкновение с автомобилем «Хонда» под управлением водителя 1985 года рождения. В результате ДТП оба водителя и 30-летний пассажир «УАЗа» с травмами различной степени тяжести госпитализированы в больницу, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.


Выяснилось, что оба транспортных средства не были зарегистрированы в ГИБДД в установленном законом порядке. У обоих водителей отсутствовали полисы ОСАГО.

Как сообщал «Байкал-Daily», накануне в Селенгинском районе в опрокинувшемся автомобиле погибли две женщины. Обе они не были пристёгнуты. 
ДТП

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