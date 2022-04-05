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В Бурятии горел гараж

В Бурятии горел гараж
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Пожар произошёл из-за короткого замыкания

4 апреля в посёлке Селенгинск Кабанского района Бурятии загорелся гараж.

- На момент прибытия пожарных было плотное задымление. Благодаря своевременному прибытию пожарных удалось предотвратить распространение огня на помещение в целом, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

Огонь только повреждён шкаф.

Предположительной причиной пожара названо короткое замыкание электрической проводки, расположенной рядом со шкафом. 
пожар

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