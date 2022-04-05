Пожар произошёл из-за короткого замыкания
4 апреля в посёлке Селенгинск Кабанского района Бурятии загорелся гараж.
- На момент прибытия пожарных было плотное задымление. Благодаря своевременному прибытию пожарных удалось предотвратить распространение огня на помещение в целом, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Огонь только повреждён шкаф.
Предположительной причиной пожара названо короткое замыкание электрической проводки, расположенной рядом со шкафом.
В Бурятии горел гараж
Происшествия, Фото:
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