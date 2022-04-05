В Бурятии горел гараж

Пожар произошёл из-за короткого замыкания



4 апреля в посёлке Селенгинск Кабанского района Бурятии загорелся гараж.



- На момент прибытия пожарных было плотное задымление. Благодаря своевременному прибытию пожарных удалось предотвратить распространение огня на помещение в целом, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.



Огонь только повреждён шкаф.



Предположительной причиной пожара названо короткое замыкание электрической проводки, расположенной рядом со шкафом.

