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Два жителя Бурятии жестоко избили пенсионерку и её дочь ради 40 тысяч

Два жителя Бурятии жестоко избили пенсионерку и её дочь ради 40 тысяч
Происшествия,  Фото:pixabay.com.
На двоих разбойникам дали 18 лет колонии

Верховный суд Бурятии вынес апелляционный приговор по уголовному делу в отношении двух ранее судимых жителей Баунтовского района. Они признаны виновными в разбое.

В суде установлено, что обвиняемые, зная о том, что в посёлке Маловский престарелая женщина и её дочь проживают одни, решили совершить разбойное нападение для хищения денег. В январе 2020 года в вечернее время в масках они ворвались в дом к потерпевшим.

Сельчане нанесли им множественные удары. 83-летняя женщина получила переломы рёбер, бедра. Под угрозой применения ножа преступники украли 40 тысяч рублей.

Суд назначил виновным наказание в виде 9 лет 6 месяцев и 8 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии. 
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