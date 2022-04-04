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Пожар на Богородском острове в Улан-Удэ устроила шумная компания

Пожар на Богородском острове в Улан-Удэ устроила шумная компания
Происшествия,  Фото:Весь Улан-Удэ & Бурятия
В Улан-Удэ в этом году обострилась проблема с возгораниями травы

В Улан-Удэ в рамках месячника чистоты проходят усиленные рейды по контролю за прилегающими к частным домам территориями. Особое внимание уделяется дачным и садовым некоммерческим товариществам и территориям, прилегающим к лесам. Жителей частных секторов просят убирать мусор и сухую траву в целях противопожарной безопасности.

Горожан призывают не забывать о мерах предосторожности при сжигании мусора и травы: запрещается оставлять место очага без присмотра до полного прекращения горения, использовать и располагать легковоспламеняющиеся жидкости вблизи очага, а после сжигания обязательно засыпать землёй.

Яркий пример того, как это делать не нужно, разъяснил заместитель начальника управления по ЧС администрации Улан-Удэ Дмитрий Фёдоров:

- 5 мая 2019 года женщина, не соблюдая правила пожарной безопасности, на заросшем участке произвела неконтролируемый пал сухой травы. В результате пожар перекинулся на соседнее дачное строение, а позже и на лесной массив. Виновнице пришлось возместить ущерб в размере 63 тысяч рублей городскому лесничеству, а также выплатить более 100 тысяч собственнику сгоревшего строения.

В целом в Улан-Удэ наблюдается снижение количества пожаров - с начала года было зафиксировано 223 техногенных пожара, а за аналогичный период в прошлом году - 272 пожара. Однако увеличилось число случаев возгорания сухой травы на более чем 50%: 28 случаев в 2022 году, за аналогичный период прошлого года - 18 случаев.

Так, в субботу, 2 апреля на Богородском острове из-за неконтролируемого пала травы произошёл пожар. Как сообщал «Байкал-Daily», огромные клубы дыма были видны издалека, а в центре города в тот день сильно пахло гарью. 

12 человек манёвренной группы и три единицы техники пожарного подразделения МЧС оперативно ликвидировали возгорание на площади более пяти гектаров. По словам свидетелей и отдыхающих, на острове была замечена громкая компания, по вине которой, предположительно, и разгорелось пламя.

Сейчас манёвренная группа ГУ МЧС производит противопожарную опашку и контролируемый отжиг на открытых участках, в частности на островах Богородский и Комсомольский.

14 апреля пройдут крупномасштабные учения по подготовке к возможным возгораниям в Улан-Удэ. 
пожар

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