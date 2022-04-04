Пожар на Богородском острове в Улан-Удэ устроила шумная компания





12 человек манёвренной группы и три единицы техники пожарного подразделения МЧС оперативно ликвидировали возгорание на площади более пяти гектаров. По словам свидетелей и отдыхающих, на острове была замечена громкая компания, по вине которой, предположительно, и разгорелось пламя.



Сейчас манёвренная группа ГУ МЧС производит противопожарную опашку и контролируемый отжиг на открытых участках, в частности на островах Богородский и Комсомольский.



14 апреля пройдут крупномасштабные учения по подготовке к возможным возгораниям в Улан-Удэ.

