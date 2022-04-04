Фигурантов дела задержали сотрудники МВД и УФСБ
В Еравнинском районе Бурятии вынесли приговор за незаконную рубку леса для его дальнейшего вывоза в Китай. Ущерб превысил миллион рублей.
На скамье подсудимых оказались двое мужчин.
- Установлено, что при таможенном декларировании товаров фигуранты заявляли заведомо недостоверные сведения и использовали фиктивные документы о законности происхождения древесины для оформления экспорта лесоматериалов в Бурятской таможне. Было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений», - сообщили в пресс-службе УФСБ по Бурятии.
Подсудимые признаны виновными, им назначено два года лишения свободы условно с испытательным сроком один год.
В Бурятии вынесли приговор за незаконную рубку леса на миллион рублей
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