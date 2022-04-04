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В Бурятии вынесли приговор за незаконную рубку леса на миллион рублей

В Бурятии вынесли приговор за незаконную рубку леса на миллион рублей
Происшествия,  Фото:УФСБ по Бурятии
Фигурантов дела задержали сотрудники МВД и УФСБ

В Еравнинском районе Бурятии вынесли приговор за незаконную рубку леса для его дальнейшего вывоза в Китай. Ущерб превысил миллион рублей.

На скамье подсудимых оказались двое мужчин.

- Установлено, что при таможенном декларировании товаров фигуранты заявляли заведомо недостоверные сведения и использовали фиктивные документы о законности происхождения древесины для оформления экспорта лесоматериалов в Бурятской таможне. Было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений», - сообщили в пресс-службе УФСБ по Бурятии.

Подсудимые признаны виновными, им назначено два года лишения свободы условно с испытательным сроком один год.

черные лесорубы

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