Пожар начался из-за короткого замыкания
3 апреля в посёлке Таксимо Муйского района Бурятии загорелась котельная.
- На момент прибытия пожарного подразделения горела кровля котельной. Благодаря своевременному прибытию пожарных удалось предотвратить распространение огня на здание в целом, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Огонь уничтожил кровлю на площади 80 кв.м.
Предположительной причиной возгорания названо короткое замыкание электродвигателя дымососа.
В Бурятии горела котельная
Происшествия, Фото:
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