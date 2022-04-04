Мужчине заменили условный срок на реальный
Житель Иркутской области признан виновным в повторном управлении автомобилем в нетрезвом виде.
Суд установил, что мужчина дважды в 2021 году, будучи в состоянии опьянения, управлял автомобилем. При этом водитель уже имел судимость за аналогичное преступление, то есть попадался на пьяном вождении уже минимум четыре раза.
Суд назначил любителю пьяной езды 2 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком.
Прокурор, не согласившись с приговором суда, внёс апелляционное представление.
- Иркутский областной суд согласился с доводами прокуратуры и изменил решение суда первой инстанции, исключив из приговора указание на условное осуждение, постановив, что назначенное наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы осуждённый будет отбывать в колонии-поселении, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.
Житель Иркутской области лишился свободы из-за пьяного вождения
Происшествия, Фото:
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