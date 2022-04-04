Жителя Бурятии осудили за незаконный оборот золота









В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконный оборот драгоценных металлов».



Октябрьским районным судом Улан-Удэ подсудимый признан виновным. Ему назначено два года лишения свободы условно с испытательным сроком два года, а также штраф в 50 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу.

В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконный оборот драгоценных металлов».Октябрьским районным судом Улан-Удэ подсудимый признан виновным. Ему назначено два года лишения свободы условно с испытательным сроком два года, а также штраф в 50 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу.

В Улан-Удэ предстал перед судом мужчина, незаконно купивший драгоценные металлы для дальнейшей продажи.Мужчину задержали сотрудники УФСБ.- По адресу его проживания был обнаружен и изъят промышленный концентрат, общей массой 22,113 кг, содержащий химически чистое золото массой 0,946 кг и серебро массой 0,462 кг. Общая стоимость – 4,2 миллиона рублей, - сообщили в пресс-службе УФСБ по Бурятии.