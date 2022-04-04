Жителя Бурятии осудили за незаконный оборот золота

Стоимость купленного концентрата золота и серебра превысила четыре миллиона
В Улан-Удэ предстал перед судом мужчина, незаконно купивший драгоценные металлы для дальнейшей продажи.
Мужчину задержали сотрудники УФСБ.
- По адресу его проживания был обнаружен и изъят промышленный концентрат, общей массой 22,113 кг, содержащий химически чистое золото массой 0,946 кг и серебро массой 0,462 кг. Общая стоимость – 4,2 миллиона рублей, - сообщили в пресс-службе УФСБ по Бурятии.
В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконный оборот драгоценных металлов».
Октябрьским районным судом Улан-Удэ подсудимый признан виновным. Ему назначено два года лишения свободы условно с испытательным сроком два года, а также штраф в 50 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу.
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