В Забайкалье у осуждённого изъяли четыре сим-карты

Осуждённого конвоировали в Благовещенск



В Забайкалье у осуждённого, которого везли в изолятор, обнаружили четыре сим-карты.



- 36-летний осуждённый, следовавший в изолятор временного содержания в Амурской области, пытался провести четыре сим-карты сотового оператора. Запрещённые предметы он спрятал ухищрённым способом в кармане сумки с личными вещами, - сообщили в УФСИН по Забайкальскому краю.



«Симки» обнаружили и изъяли сотрудники управления по конвоированию во время обысков при следовании планового железнодорожного караула по маршруту «Чита-Благовещенск».



- По данному факту назначена проверка, по результатам которой виновное лицо будет привлечено к ответственности, - уточнили в УФСИН.



За подобное нарушение предусмотрена административная ответственность. Нарушителю грозит штраф в размере до пяти тысяч рублей с конфискацией запрещённых предметов, веществ или продуктов.

