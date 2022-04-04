Осуждённого конвоировали в Благовещенск
В Забайкалье у осуждённого, которого везли в изолятор, обнаружили четыре сим-карты.
- 36-летний осуждённый, следовавший в изолятор временного содержания в Амурской области, пытался провести четыре сим-карты сотового оператора. Запрещённые предметы он спрятал ухищрённым способом в кармане сумки с личными вещами, - сообщили в УФСИН по Забайкальскому краю.
«Симки» обнаружили и изъяли сотрудники управления по конвоированию во время обысков при следовании планового железнодорожного караула по маршруту «Чита-Благовещенск».
- По данному факту назначена проверка, по результатам которой виновное лицо будет привлечено к ответственности, - уточнили в УФСИН.
За подобное нарушение предусмотрена административная ответственность. Нарушителю грозит штраф в размере до пяти тысяч рублей с конфискацией запрещённых предметов, веществ или продуктов.
В Забайкалье у осуждённого изъяли четыре сим-карты
Происшествия, Фото:
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